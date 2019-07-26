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Pınarbaşı Belediyesi'nden Çiftçilere Büyük Destek

Pınarbaşı Belediyesi kırsal mahallelerdeki çiftçilerin kullanması için iki adet selektör makinesi satın aldı.

Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu'nun da katıldığı bir törenle selektör makineleri İlçe Ziraat Odası yetkililerine teslim edildi.


Pınarbaşı Belediyesi ilçeye bağlı kırsal mahallelerdeki çiftçilerin kullanabilmesi amacıyla iki adet selektör makinesi satın aldı. Pınarbaşı Belediyesi önünde kurulumu gerçekleşen selektör makinesini incelemek üzere Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu ile çiftçiler Cuma namazı sonrası bir araya geldi. Selektör makineleriyle ilgili yetkililerden bilgiler alan Başkan Menduh Uzunluoğlu, "Kırsal mahallelerimizdeki çiftçilerimizin kullanımı için Belediye olarak iki adet selektör makinesi aldık. Bugün bu makineleri çiftçilerimizin de katıldığı bir törenle İlçe Ziraat Odası yetkililerine teslim ettik. Ben çiftçilerin hizmetine sunulan selektör makinelerinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah çiftçilerimiz bundan böyle daha bol üretim yapar ve hem ilçe hem ülke ekonomisine katkıda bulunurlar" dedi.

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