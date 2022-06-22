Pınarbaşı Belediyespor, Voleybol 2. Ligi'ne yükseldi

Adana'da yapılan Bölgesel lig finallerinde Osmaniye Düziçi Voleybol'un ardından Mersingücü'nü mağlup eden Pınarbaşı Belediyespor adını Türkiye 2. Voleybol Ligi'ne yazdırdı.

Bu sezon oluşturduğu kadrosu ile lige başlayan Pınarbaşı Belediyespor, Adana'da oynanan Bölgesel Lig Finalleri'nde şampiyonluğa uzanarak adının Türkiye İkinci Voleybol Ligi'ne yazdırdı. Finallerin ilk gününde Osmaniye Düziçi Voleybol takımını mağlup eden Kayseri ekibi bugünde Mersingücü takımını 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Pınarbaşı Belediyespor gelecek sezon Türkiye İkinci Voleybol Ligi'nde mücadele etme hakkı elde etti.