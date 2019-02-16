Pınarbaşı Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Merkezi'ne Kavuştu

Açılış törenine; AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, İlçe protokolü, sağlık idarecileri ve çalışanlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin açış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Benli, “Sağlık alanında Kayseri'ye hizmet edebilmek gayesiyle emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Birlikte yürüyüşümüzün bugünkü adımında; Pınarbaşı Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Merkezinin ve Yoğun Bakım Ünitesinin açılışında sizlerle birlikteyiz. Tüm ilçelerimizde olduğu gibi Pınarbaşı'mızda da poliklinik sayısını ve branş çeşitliliğini artırdık. Şu an Pınarbaşı Devlet Hastanesinde; 2 Pediatri Uzmanı, 2 Dahiliye Uzmanı, 1 Aile Hekimi Uzmanı, 1 Kadın Doğum ve Hastalıkları Uzmanı, 3 Diş Hekimi, 10 Pratisyen Hekim görev yapmaktadır. Bunlara ek olarak, Anestezi ve Genel Cerrahi uzmanlarımızla Diyetisyenimiz görevlendirme ile çalışmaktadır. Hastanemizde görev yapan toplam personel sayısı ise 125'dir. Geçen sene acil filomuza katılan 3 adet 4X4 ambulansların bir tanesi Pınarbaşı'mızda hizmete alındı. Medikal cihaz olarak ise Periapikal ve Panoramik Diş Röntgen Cihazları, Dijital Röntgen Cihazı, Hasta Başı Monitörler kuruldu. Ayrıca Ameliyathane hizmetlerinde kullanılmak üzere kan transfüzyon merkezi kurulmuş ve hizmete açılmıştır. Bugün de yoğun bakım ünitemizle palyatif bakım merkezimiz hizmete alınmaktadır. Hastanemizin bir önceki yıla göre hasta kapasite oranı yüzde 27 artmıştır. Hastanemizde Kasım Ayı itibariyle WEB tabanlı HBYS sistemine geçilmiş olup, HIMMS (Dijital Hastane) çalışmaları hızla devam etmektedir. HIMMS Dijital hastane çalışması yapan şu an Kayseri'de iki hastanemiz var. Biri Kayseri Şehir hastanemiz bir de Pınarbaşı Devlet Hastanemiz. Bu konudaki gayretlerinden dolayı Başhekimimize özel teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Palyatif Bakım Merkezi hakkında bilgiler veren Benli, “Palyatif Bakım; var olan hastalıkları nedeni ile iyileşemeyen veya tedavisi mümkün olmayan bir hastalığa bağlı terminal dönem dediğimiz son döneme giren hastalara destek olmak amacıyla yapılan işlemler bütünüdür. Hastanın acılarını dindirmek, rahatlatmak amacıyla profesyonel bakım desteğidir. Palyatif Bakım Merkezi ise; daha önceleri “Artık hastanıza yapacak bir şey yok, alın eve götürün” denilen vakaların da bakıldığı, ilgilenildiği merkezlerdir. Burada amaç; hastanın yaşamına yıllar katmak değil, kalan yıllarına yaşam katabilmektir. Hastalarımıza ve Pınarbaşı'mıza faydalı olması temennisi ile; hizmete açtığımız bu servisin yapımında katkıları bulunan hayırseverimiz Sayın Sezai Dinçarslan Bey ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise konuşmasında “Bugün burada hayırlı bir iş yapıyoruz. Palyatif bakım merkezi ve yoğun bakım ünitesi açılışında birlikteyiz. Vatanımıza Milletimize Pınarbaşı'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bugün eğer burada bu tesisler açılabiliyorsa bu imkanlar Pınarbaşı'mıza gelebiliyorsa bu; Devletimizin büyüklüğünü gösterir. Pınarbaşı'na bu hizmeti getiren başta İl Sağlık Müdürümüz olmak üzere Başhekimimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. Pınarbaşı'mız ve diğer ilçelerimiz tabii ki hizmetlerin en iyisini hak ediyor. Allah Devletimize zeval vermesin diyorum birlik ve beraberliğimizi tesis etmek zorunda olduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de hizmette emeği geçen başta İl Sağlık Müdürü olmak üzere tüm yönetici ve çalışanlara teşekkür ettikten sonra geçmiş yıllarda sağlıkta yaşanan sıkıntıları dile getirerek “Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür diyorum. Yanı insan aklı zaman zaman unutabiliyor. Eskiyi hatırlatmak istiyorum artık bir yatakta iki hasta yok, hastane kapılarında duranlar yok. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın hayalim dediği Şehir Hastaneleri nitelikli yatak kapasitesi ile hizmete sunmaya devam ediyor. Şu an itibariyle Kayseri Şehir Hastanesi Türkiye'nin en büyük şehir hastanesi olma özelliğindedir. Bu hastaneleri de inanıyoruz ki sağlık müdürümüzle beraber çok daha ileriye götüreceğimizi özellikle ifade etmek istiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum'' diye konuştu.

Konuşmaların ardından merkezin açılmasında emeği geçen hayırseverin yakınına plaket verildi ve dualar eşliğinde kesilen kurdele ile merkez açıldı.