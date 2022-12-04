Pınarbaşı futbol sahası tamamlandı

Pınarbaşı ilçesine yaptırılan futbol sahası ve soyunma odalarının yapımının tamamlandığını sosyal medya üzerinden duyuran Vali Gökmen Çiçek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Pınarbaşı futbol sahamız tribün ve soyunma odalarımız tamamlandı. Pınarbaşı ilçemize hayırlı olsun. Desteklerinden dolayı Gençlik Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na sonsuz teşekkürler. Pınarbaşı ilçemizin gençleri en iyisine layık.”