Pınarbaşı halkı: "Yollar delik deşik, kaldırımlar eğit bükük"

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yaşayan vatandaşlar yolların bakımsızlığından şikayet ederek; Cadde delik deşik, orta refüjler kırık dökük. Biz bu durumdan oldukça mağduruz. İlgili ve yetkili her kim varsa göreve çağırıyoruz" dedi.

Pınarbaşı ilçesinin giriş ve çıkışına kadar olan bölümde çalışma olmayan yollar bozuk bir şekilde dururken, bölge halkı ise serzenişte bulunuyor. "İlçemizin girişi ve çıkışı adeta içler acısı" diyen vatandaşlar; "Yıllardır karayolları ilçemizin giriş ve çıkış güzergâhında hiçbir çalışma yapmıyor. Yollar delik deşik, kaldırımlar eğit bükük. Orta refüj kırık dökük. Herhalde Türkiye'de girişi olmayan tek ilçe biziz. Biz güzel ilçemiz Pınarbaşımıza bir giriş yapılmasını ve güzelleştirilmesini istiyoruz. Bölgemize ne bir hizmet ne bir yatırım yapılıyor. Biz bölge halkı olarak ilgili ve yetkililerimizden buraya el atmalarını ve çalışma başlatmalarını istiyoruz. Aksi taktirde caddede oluşan o büyük çukurlar kazaya davetiye çıkartabilir. O zaman hiç kimse bu vebalin altından kalkamaz. Dolayısıyla karayollarının biran evvel burada çalışma yapmasını ve yolları, caddeleri, orta refüjleri onarmasını bekliyoruz" dedi.