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Pınarbaşı'da filyasyon ekibi Covid-19 test çalışmalarını sürdürüyor

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Yukarıborandere köyünde Pınarbaşı Toplum Sağlığı Merkezi filyasyon ekibi Covid-19 testi çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Yukarıborandere köyünde Pınarbaşı Toplum Sağlığı Merkezi filyasyon ekibi Covid-19 testi çalışmalarını sürdürüyor.


Yukarıborandere köyünde, hasta ziyaretine giden vatandaşların da korona virüsüne yakalandığı tespit edilmiş ve 6 ev karantina altına alınmıştı. Köyde uygulanan karantina ile birlikte Pınarbaşı Toplum Sağlığı Merkezi filyasyon ekibi, koruyucu giysilerini giyerek Covid-19 testlerini yapıyor.


Filyasyon ekibi, karantinadaki köyde Covid-19'un yayılmaması için en ön safta mücadele ediyor.

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