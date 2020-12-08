Pınarbaşı'da hasta sevkini rahatlatan helikopter pisti

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine yapılan ikinci helikopter pisti, Kayseri merkeze olan hasta sevkini daha da kolaylaştırdı.

Pınarbaşı ilçe merkezine belediye tarafından yapılan ikinci helikopter pistinden ilk hafta sevki gerçekleştirildi. Acil vakalarda Kayseri merkezdeki hastanelere hastaların sevk edilmesinde yaşanan zorluklar, Pınarbaşı Belediyesi'nin ilçeye yaptığı helikopter pisti ile çözülmeye çalışılıyor. İlçeye yapılan ikinci helikopter isti ile ilk hasta sevki vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Memduh Uzunluoğlu, “Pınarbaşı Belediyesi'nin ilçe merkezine kazandırdığı 2. Helikopter pisti bugün ilk hasta sevkini yaptı. Piste inen ambulans helikopter hastayı alarak hastaneye nakletti” mesajı ile yapılan hizmeti duyurdu.