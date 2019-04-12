Pınarbaşı'nda Sosyal Denge Sözleşmesi İmzalandı

Türk Yerel Hizmet Sen Şube Başkanlığı Kayseri il temsilcisi Cüneyt Doğan, Şube yönetim kurulu üyeleri Ali Özocak, Sezgin Koz'un katılımı ile gerçekleştirilen imza töreninde bir açıklama yapan İl Temsilcisi Cüneyt Doğan, imzalanan sözleşme ile Pınarbaşı Belediyesi'nde çalışan memur ve sözleşmeli personele bin TL ek ücret almalarının sağlandığını ifade ederek, “ Sosyal Denge Sözleşmenin imzalanmasının ardından Pınarbaşı Belediyesi'nde çalışan memur ve sözleşmeli personel arkadaşlarımız bin TL ek ücret alacaklar. Çalışanın hakkını alın teri kurumadan verme prensibi ile hareket eden Pınarbaşı Belediye Başkanı sayın Memduh Uzunluoğlu'na destekleri için teşekkür ederiz. Görevinde başarılar dileriz. dedi.

Cumhur İttifakı'nın MHP'li Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu ise, “Türk Yerel Hizmet Sen ile Sosyal Denge Sözleşmesi'ni imzaladık. Tüm personelimizin alın teri kurumadan haklarını vereceğimizi ifade etmek istiyorum. Belediyemizde görev yapan memurlarımızı ve sözleşmeli personeli kapsayan bu sözleşmenin hayırlı olmasını diliyor, bundan sonra da aynı hassasiyetle çalışmalarımızı yapacağımızı belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.