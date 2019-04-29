‘Pinti Hamit' gülmekten kırdı geçirdi

Kayseri'de faaliyet gösteren Artizhane Sanat, yeni komedi oyunu ‘Pinti Hamit' ile tiyatro severleri gülmekten kırdı geçirdi.

Kayseri'de faaliyet gösteren Artizhane Sanat Tiyatro Topluluğu tarafından dünyaca ünlü yazar Moliere'in Cimri eserinden uyarlanan, geleneksel Türk Tiyatrosu ile harmanlanan ‘Pinti Hamit' adlı komedi türündeki oyun sahnelendi.

İl Kültür Müdürlüğü'nde sahnelenen oyuna tiyatro severler yoğun ilgi gösterdi. Oyunun yönetmenliğini Zehra Aktaş üstlenirken, Genel Sanat Yönetmenliği'ni Alperen Akkoç, Ses Işık Tasarımı'nı ise Hakan Yıldız yaptı. Ahmet Temür, Zehra Aktaş, Mustafa Tuna, Eren Benli, Esma Doğan, Nursu Küçük, Berat Yıldırım, Eren Özemir, Talha Mutlu, Beyza Bulduk ile Semih Mısırlıoğlu oyunu sahneleyen artizler oldu.

Oyuncuların etkili performansı da dikkatlerden kaçmazken, biletleri 15 ve 20 TL'den satışa sunulan Pinti Hamit oyunu, bu akşam saat:19.30'da ikinci kez İl Kültür Müdürlüğü'nde perde diyecek.

Kayseri şivesi ile izleyicileri gülmekten kırıp geçiren Pinti Hamit oyunun konusunda parayı hayatta bütün insani değerlerden üstün gören bir kişinin para dolu sakladığı sandık teması üzerinden gidilirken, oyun 2 perdelik sahneleniyor.