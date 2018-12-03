Pisti ıskaladı, elektrik direğine asılı kaldı

Kayseri'de pisti ıskalayarak elektrik direğinde asılı kalan paraşütçüyü, itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Ali Dağı'ndan atlayan paraşütçü Kaan A., iniş alanına yaklaştığı sırada paraşütün hakimiyetini kaybederek, elektrik direğinde asılı kaldı. Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu elektrik direğinde asılı kalan paraşütçü Kaan A., indirildi. Olayı hafif sıyrıklarla atlatan paraşütçü, ambulansta tedavi altına alındı.