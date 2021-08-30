Plaj Voleybol turnuvası sona erdi

Ş. tarafından düzenlenen Plaj Voleybol turnuvası tamamlandı.

20 - 30 Ağustos 2021 tarihlerinde Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesislerinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Plaj Voleybolu Turnuvası tamamlanırken şampiyon ise Simge Elektronik Şahin Spor oldu. 16 takımdan 80 sporcu yaklaşık 10 gün boyunca kıyasıya mücadele etti. Oynanan maçlar sonucunda Simge Elektronik Şahin Spor birinci, Kayseri Lisesi Gençlik Spor Kulübü ikinci, Hürriyet Spor Kulübü üçüncü ve Beach Tiger dördüncü oldu.

16 takım arasından ilk 4. Takım arasına giren takımlara ödülleri ve kupaları takdim edildi.