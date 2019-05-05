Play-Off şampiyonu Barogücü oldu

İkinci Amatör Küme U19 Play-Off’ta şampiyon Kayseri Barogücü oldu.
İkinci Amatör Küme U19 Play-Off'ta şampiyon Kayseri Barogücü oldu.
İlk maçta Talas Anayurtspor'u 4-2 yenen Kayseri Barogücü ikinci maçında Kayseri Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. İki maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Kayseri Barogücü
topladığı 4 puanla Play-Off'u birinci sırada tamamlayarak Birinci Amatör Küme U19 Ligine yükselen son takım oldu.
Talas Anayurtspor ve Kayseri Demirspor 2019-2020 sezonunda İkinci Amatör Küme'de yoluna devam edecek.
U19 Play-Off'ta alınan sonuçlar
Kayseri Barogücü 4-2 Talas Anayurtspor
Kayseri Barogücü 1-1 Kayseri Demirspor
Talas Anayurtspor 3-0 Kayseri Demirspor