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Play-Off şampiyonu Barogücü oldu

İkinci Amatör Küme U19 Play-Off’ta şampiyon Kayseri Barogücü oldu.

İkinci Amatör Küme U19 Play-Off'ta şampiyon Kayseri Barogücü oldu.


İlk maçta Talas Anayurtspor'u 4-2 yenen Kayseri Barogücü ikinci maçında Kayseri Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. İki maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Kayseri Barogücü


topladığı 4 puanla Play-Off'u birinci sırada tamamlayarak Birinci Amatör Küme U19 Ligine yükselen son takım oldu.


Talas Anayurtspor ve Kayseri Demirspor 2019-2020 sezonunda İkinci Amatör Küme'de yoluna devam edecek.


U19 Play-Off'ta alınan sonuçlar


Kayseri Barogücü 4-2 Talas Anayurtspor


Kayseri Barogücü 1-1 Kayseri Demirspor


Talas Anayurtspor 3-0 Kayseri Demirspor

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