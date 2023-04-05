Play-Off'ta final haftası

Amatör Küme Play-Off karşılaşmasında, ilk maçlarından 3 puan alan iki takım karşı karşıya gelecek.

Süper Amatör Küme'ye yükselmek için Play-Off oynayan takımlardan Sosun Birlikspor ile Talas Anayurtspor Play-Off mücadelesinde ilk defa karşı karşıya gelecek. İlk maçında Kayseri Güneşspor'u gol düellosunda 4-3 mağlup eden ve geçen haftayı BAY olarak geçiren Sosun Birlikspor, güçlü rakibi Talas Anayurtspor ile zorlu 90 dakika oynayacak.

Play-Off mücadelesindeki ilk maçını Kayseri Güneşspor ile oynayan ve maçı 2-1 kazanan Talas Anayurtspor, ikinci maçında Sosun Birlikspor'u mağlup etme hesapları yapıyor. İlk maçından 3 puan alan Talas Anayurtspor, ikinci maçını da kazanarak puanını 6'ya çıkarmak ve Süper Amatör Küme'ye çıkmak için antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor.