Play-Off'un son bileti sahibini bulacak

Amatör Küme A Grubunda, Süper Amatör Küme'ye yükselmek için Play-Off biletini kapmak isteyen iki takım zorlu 90 dakikaya çıkacak.

Amatör Küme'de İsmail Okumuş FK.'nın şampiyonluğunu haftalar önce ilan etmesinin ardından, Süper Amatör Küme için Play-Off biletini almak isteyen Güneşspor ve Tomarza Belediyespor zorlu maçlar oynadı. Ligde 41 puanla ikinci sırada bulunan Güneşspor bu hafta lider İsmail Okumuşspor ile Pazar günü saat 12.00'da Argıncık 1 Nolu Saha'da karşı karşıya gelecek. Ligde 17 maçta 13 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunan Güneşspor'a Play-Off biletini almak için galibiyet dışında bir skor yeterli olmuyor. Güneşspor'un Play-Off biletini almak için son hafta maçında lideri yenerek 3 puan alması gerekiyor.

Tomarza Belediyespor ise bu hafta grubun zayıf takımı Kocasinan Gençlikspor ile karşılaşacak. Maç, Vali Muammer Güler Stadı'nda Pazar günü saat 12.00'da oynanacak. Play-off'a katılmak için Tomarza Belediyespor'un da bu maçı kazanması gerekiyor. 17 maçta 13 galibiyet 1 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan Tomarza Belediyespor, Kocasinan Gençlikspor karşısında galip gelirse puanını 43'e çıkararak bileti kapmış olacak.

Grubun en çok gol yiyen takımı Kocasinan Gençlikspor ile karşılaşacak olan Tomarza Belediyespor, 3 puana garanti gözüyle bakarken, Güneşspor'un puan kaybetmesini bekleyecek.