PlayOut maçı tarihi belirlendi

Maç, 1 Mayıs Pazartesi günü oynanacak.

Develigücü ile Kayseri Atletikspor arasında oynanacak Kayseri PlayOut maçının günü ve saati belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Mutlu Önal, federasyon binasında Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, Develigücü Başkanı İbrahim Şimşek, Atletikspor Başkanı Adil Özhan ve kulüp yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştirip maçın tarihini belirledi.

Buna göre; Develigücü ile Kayseri Atletikspor, 1 Mayıs Pazartesi günü PlayOut maçına çıkacak. Tek maç üzerinden oynanacak müsabaka Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha'da oynanacak. Maçın başlama saati ise 15:00 olarak belirlendi.

TFF Bölge Müdürü Mutlu Önal, 1 Mayıs'ta oynanacak müsabakada her iki takıma başarılar dileyerek "Hak eden BAL'a çıksın" dedi.

Develigücü Başkanı İbrahim Şimşek, sezonun son maçının centilmenlik çerçevesinde oynanması ve hakedenin kazanması temennisinde bulundu.

Kayseri Atletikspor başkanı Adil Özhan da, Kayseri'ye yaraşır bir müsabaka olması dileğinde bulunarak Kayseri amatör spor camiasına destek veren herkese teşekkür etti.

Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel de, Develigücü-Atletikspor maçının dostça başlayıp dostça bitmesini diledi.