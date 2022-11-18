Polis, 1 haftada 76 zehir tacirini enseledi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 1 hafta içerisinde düzenlenen operasyonlarda 76 zehir taciri yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte düzenledikleri operasyonlar ile uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. 1 hafta içerisinde kentin farklı bölgelerinde ve ilçelerde operasyon düzenleyen ekipler, çok sayıda uyuşturucu madde ile beraber 76 zehir tacirini de gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, operasyonlarla ilgili olarak, "Kayseri'de uyuşturucuya geçit yok" dedi.