İhlas Haber Ajansı

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Polis aranan şahıslara göz açtırmıyor

Kayseri’de polis ekipleri tarafından 31 Ekim-6 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalarda aranması bulunan 132 şahıs yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 31 Ekim-6 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalarda aranması bulunan 132 şahıs yakalandı.



Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği Ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik operasyon başlatıldı. 31 Ekim - 6 Kasım tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 38'i hırsızlık, 11'i yaralama, 16'si dolandırıcılık, 8'i yağma, 4'ü cinsel istismar, 2'si narkotik suçları olmak üzere toplam 132 şahıs yakalandı.


Yakalanan şahıslar işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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