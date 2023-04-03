Polis, aranan şahsı kilerde yakaladı

Kayseri'de hakkında 18 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, operasyon düzenleyen polislerden saklanmak için girdiği kilerde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Şirintepe Mahallesinde bir adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda hakkında 'gece vakti silahla yağma ve hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından 18 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Y. ikametin kiler kısmında saklanır vaziyette yakalandı.

Gözaltına alınan Y.Y., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.