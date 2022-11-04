İhlas Haber Ajansı

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Polis ekipleri hırsızlara göz açtırmıyor: 5 günde 82 şüpheli yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 5 günde 82 hırsızlık şüphelisi çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 5 günde 82 hırsızlık şüphelisi çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olayına karışan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Son 5 gün içerisinde yapılan çalışmalarda; hırsızlık olayına karışan 82 şüpheli çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı.


Öte yandan polis ekipleri, yakalanan 82 şüpheli şahıs hakkında işlem başlatırken, çalıntı malzemeleri de sahiplerine teslim etti.

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