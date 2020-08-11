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Polis ekipleri vatandaşları maske takmaları konusunda megafonla uyardı

Korona virüs vakalarının yeniden artması ile beraber İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan denetim uyarıları kapsamında, Kayseri’de de polis ekipleri vatandaşları araç megafonundan uyardı.

Korona virüs vakalarının yeniden artması ile beraber İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan denetim uyarıları kapsamında, Kayseri'de de polis ekipleri vatandaşları araç megafonundan uyardı.


Son günlerde korona virüs vakalarında yeniden artış yaşanmasının ardından, İçişleri Bakanlığı Türkiye genelinde denetimlerini arttırdı. Kayseri'de de Cumhuriyet Meydanı'nda denetimlerini gerçekleştiren polis ekipleri vatandaşlara megafonla anons yaparken, vatandaşların kurallara uyarak maskelerini taktıkları gözlerden kaçmadı.

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