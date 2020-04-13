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Polis ekiplerinden 10 yaşına giren Emir Kağan'a 'Pasta' sürprizi

Kayseri’nin Talas ilçesinde, polis ekipleri 10 yaşına giren Emir Kağan’a götürerek doğum günü sürprizi yaptı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde, polis ekipleri 10 yaşına giren Emir Kağan'a götürerek doğum günü sürprizi yaptı.


Kayseri'nin Talas ilçesinde dün akşam saatlerinde 112'yi arayan Mustafa Kayur, oğlu Emir Kağan'ın 10 yaşına girdiğini, sokağa çıkma yasağı olduğu için pasta alamadıklarını söyleyerek, polis ekiplerinden oğlu Eeir Kağan'a pasta almalarını talep etti. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, pasta alarak Emir Kağan'ın yaşadığı eve gitti. Dairenin önünde pastanın üzerindeki mumları yakan polis ekipleri, Emir Kağan'ın kapıyı açmasının doğum gününü kutlayan polis ekipleri, yaptıkları hareket ile gönüller fethetti.


Emir Kağan ve ailesi de, polis ekiplerine yardımlarından dolayı teşekkür etti.

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