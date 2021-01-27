Polis ekiplerinden nargile operasyonu

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasadışı yollarla Kayseri'ye getirilen ve piyasaya sürülmek istenen ilaç ve nargile tütünü ile ilgili operasyon yaptı. Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesinde gerçekleştirilen operasyonda 4 bin 68 adet ilaç ve 273 kilo nargile tütünü ele geçirilirken A.E.E. ve Z.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Yetkililer, gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.