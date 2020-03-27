Polis ekiplerinden yaşlılara kesintisiz hizmet

Kayseri'de Akkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 65 yaş ve üstü vatandaşlara ihtiyaçlarını karşılamak için kesintisiz olarak hizmet veriyor.

Akkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 65 yaş ve üstü vatandaşların sağlığının korunması için sağlık, gıda ve kişisel hizmetlerini karşılamak için 7 gün 24 saat hizmet veriyor. İlçe Emniyeti Ekipleri yaşlı vatandaşların sevdikleri ile daha sağlıklı ve güzel günler geçirmeleri için çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtti.