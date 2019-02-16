İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polis ekiplerinin dikkati sahte parayı ortaya çıkardı

Kayseri’de polis ekipleri çevreye rahatsızlık veren şahısların üzerinde yaptığı aramada farklı seriden çoğaltılmış 54 adet 100 TL’lik sahte para ele geçirdi.

Kayseri'de polis ekipleri çevreye rahatsızlık veren şahısların üzerinde yaptığı aramada farklı seriden çoğaltılmış 54 adet 100 TL'lik sahte para ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, bugün akşam saatlerinde Kocasinan ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi Depo caddesi üzerinde alkollü şahısların çevreyi rahatsız ettiği ihbarına giden Kocasinan Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Mustafa D. ve Sebahattin T.'nin birbirlerine yüklü miktarda para verdiğini gördü. Bunun üzerine şahıslarda arama yapan ekipler, iki farklı seriden çoğaltılmış 54 adet 100 TL'lik sahte para olduğunu tespit etti.


Sahte paralara el konulurken, Mustafa D. ve Sebahattin T. gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.