Polis Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor

Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde cumhuriyet meydanına stant açıldı.

Hafta nedeniyle düzenlenen programlar çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı şube müdürlüklerince cumhuriyet meydanına stant açıldı. Açılan stantlar ekipler, yapılan faaliyetler ile ilgili vatandaşı bilgilendirirken çeşitli broşürler de dağıttı. İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk de kurulan stantları gezerek bilgiler aldı. Etkinliklerin devam edeceğini aktaran Karabörk; "Teşkilatımızın kuruluşunu bütün halkımızla paylaşmak için burada bir stant açtık. Bu stantta arkadaşlarımızın çalışmalarını gösteren broşürler, tanıtımlar ve diğer etkinliklerle vatandaşımıza hizmet etmek için nasıl farklı yöntemler kullandığımızı göstermeye çalışıyoruz. Türk Polisi'nin genel gayesi devletine karşı her türlü faaliyetin önüne geçmek, vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamak. Bunun için arkadaşlarımız; 24 saat nasıl çalıştıklarını, neler yaptıklarını, ne tür faaliyetler içerisinde bulunduklarını bu hafta içerisinde anlatıyorlar. Kutlamalarımız devam edecek" dedi.

İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'e müdür yardımcıları, şube müdürleri ve amirler eşlik etti.