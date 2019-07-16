Polis şehit eden katile ağırlaştırılmış müebbet

Kayseri'de devriye gezen iki polis memurundan birini şehit edip, birini yaralayan ve binanın kömürlüğünde suç aleti av tüfeği ile yakalanan tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

5 Şubat'ta Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Kolej Caddesi üzerinde Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç önleme Büro Amirliğinde sivil olarak görevli Polis memurları İlhan Odabaşı ve Şeref Kurt'un ring halinde görev ifa ederken, olay yerinde durumundan şüphelendikleri Mustafa D.'nin kimlik kontrolünü yapmak istedikleri sırada şüpheli kaçmaya başladı. Kaçan şüpheli ve polis memurları arasında kovalamaca yaşandı ve şüpheli Mustafa D., ekiplerden 20 metre kadar uzaklaştıktan sonra montunun altından dipçikli pompalı olarak tabir edilen av tüfeği ile polis ekiplerine ateş etti. Şüpheli Mustafa D.'nin açtığı ateş sonrasında sivil polis İlhan Odabaşı başından ağır yaralanırken, olay yerine çağrılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırı sonrasında olay yerinde geniş çaplı araştırma yapan polis ekipleri şüpheli Mustafa D.'yi bir binanın kömürlüğünde suç aleti av tüfeği ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekiplerinin şüpheli ile yaptıkları mülakatta polis memurunu, sevgilisinin kocası zannettiği ve bu nedenle ateş ettiğini söylediği bildirildi.

Şüpheli suç makinesi

Şüpheli Mustafa D.'nin yapılan üst araması ve ev aramasında av tüfeği içinde 17'sis ses fişeği olmak üzere 43 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Şüpheli Mustafa D.'nin 8 adet tehdit, 3 adet 6284 SKM, 2 hakaret, 2 adet kasten yaralama, 1'er adet evden hırsızlık, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişilerin huzur ve sükununu bozma, görevi kötüye kullanma, mala zarar verme suçlarından kaydı olduğu belirlendi.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde olaydan sonra 25 gün tedavi altında bulunan polis memuru İlhan Odabaşı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü celsesinde tutuklu sanık Mustafa D., şehit eşi Dilek Odabaşı, şehit oğlu Ahmet Kaan Odabaşı, mağdur polis Şeref Kurt ile avukatlar hazır bulundu. Şehidin yakınları da duruşmaya izleyici olarak katıldılar.

Duruşma savcısı ilk celse verdiği mütalaasını tekrar ederek sanığın ‘kasten öldürme', ‘kasten yaralamaya teşebbüs', ‘silahlı eylemli tehdit', ‘ korku, panik oluşturacak şekilde ateş etme' ve ‘yasak silah bulundurma' suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti sanık avukatının ikinci kez mazeret bildirmesi üzerine iki kez esasa ilişkin süre verildiği, bu nedenle mazeretin yargılamayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle reddederek, CMK'dan sanığa avukat atadı.

Tutuklu sanık Mustafa D., “Avukatım olsa daha iyi olur. Son savunmamı avukatım İle yapmak istiyorum. Başka avukat tarafından savunulmak istemiyorum” dedi.

Şehit eşi Dilek Odabaşı ise “Ağırlaştırılmış müebbet istiyorum, adaletinize güveniyorum” diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanığa şehit İlhan Odabaşı'ya yönelik ‘kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet', mağdur polis Şeref Kurt'a yönelik ‘kasten yaralama' suçundan 4 ay 15 gün ve ‘silahla tehdit' suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme sanığa herhangi bir indirim maddesi uygulamazken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.