Polis şiddete karşı vatandaşları uyardı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirdi.
Aile İçi Şiddet büro Amirliği ekiplerince Erciyes Üniversitesi (ERÜ) yemekhaneler bölgesinde öğrencilere KADES broşürü ve maskesi dağıttı. Ekipler öğrencileri; şiddet uygulayan kişiler hakkında tedbirler, şiddete maruz kalınca nerelere başvurulabileceği, şiddete maruz kalınca yararlanılabilecek haklar ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirdi.
Öğrenciler ise, çalışmalarından dolayı polis ekiplerine teşekkürlerini iletti.