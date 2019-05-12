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Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Kayseri’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda İ.Ö(31), Ö.Y(27), F.Ö(21) ve S.Y(37) yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların üstünde ve evlerinde yapılan aramalarda 59.15 gram toz esrar, tabanca ve turu sıkı tabanca ele geçirildi.


Yetkililer, F.Ö. ve S.Y. hakkında Uyuşturucu Madde Bulundurmak, İ.Ö. ve Ö.Y. hakkında ise Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapıldığını bildirdi.

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