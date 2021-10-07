Polis vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, Cumhuriyet Meydanı, Kapalı Çarşı, Kazancılar Çarşısı gibi halkın yoğun bulunduğu yerlerde vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtıldı. Ekiplerce vatandaşlara; telefonda para isteyen kimseye inanmamaları, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp para ve altın isteyenlere aldanmamaları gerektiği söylendi. Ayrıca vatandaşların; bankamatikte işlem yapılırken şifrelerini kimseyle paylaşmamaları, yoğun insan kalabalığı olduğu yerlerde çanta ve cüzdanların sık sık kontrol edilmesi istendi.

Vatandaşlar, kendilerini dolandırıcılık konusunda uyaran polislere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.