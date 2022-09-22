Polis vatandaşları dolandırıcılık konusunda uyardı

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşlara telefon dolandırıcılığına karşı duyarlı olmaları konusunda uyarılarına devam ediyor. 'Uyanık Ol' başlığıyla yapılan bilgilendirmelerde 'Polis, hakim ve savcı sizden para istemez', 'Hediye mesajına kanma', 'Araç alıp satarken dikkatli olun', 'Telefonda para ve altın isteyenlere inanmayın' uyarılarında bulunuldu.