Polis zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin dedektör köpekle birlikte yaptıkları operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu madde ve bir adet tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda A.K(28), M.I(40), A.K(30), S.S(24) M.T(20) ve M.G(24) isimli 6 şahıs yakalandı. Zanlıların araçlarında dedektör köpek ile yapılan aramalarda, oto teybinin bulunduğu bölüme zulalanmış 20 gram metamfetamin, 10 gram esrar, 3 parça halinde bonzai maddesi ele geçirilirken, iki adet hassa terazi ve bir adet tabanca bulundu.

Yetkililer, gözaltına alınan 6 kişi hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem başlatıldığını bildirdi.