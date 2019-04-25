Polise silahla direnen şahıs nefes kesen kovalamaca sonrasında yakalandı

Kayseri'de 15 suçtan aranan silahlı bir şahıs ve polis ekipleri arasında uzun süren kovalamaca yaşandı. Köşeye sıkışan şahıs, elindeki silahla polise direnerek, silahı önce karnına sonra kafasına doğrulttu. Şahıs, polis ekiplerinin soğukkanlı davranarak ikna etmesi sonrasında gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi'nde 15 suçtan aranan Ç.K. (24), polis ekipleri tarafından gözaltına alınmak istendi. Polislere tabancayla ateş ederek kaçmaya çalışan Ç.K. ile polis arasında kovalamaca başladı. Araçla kaçamayacağını anlayan zanlı, Seher bulvarı üzerinde araçtan inerek koşarak kaçmaya çalıştı. Uzun süren kovalamaca sonrasında bir evin bahçesinde sıkıştırılan silahlı zanlı teslim olmakta direndi. Elindeki silahı karnına tutarak kendini vurmakla polisleri tehdit eden zanlı ile polis ekipleri arasında ikna çabaları başladı. Soğukkanlı davranarak görüşmeleri sürdüren polis ekipleri, silahı kafasına doğrultan zanlıyı ikna ederek elindeki silahla birlikte gözaltına aldı.

Zanlı Ç.K., polis otosuna konularak işlemler için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.