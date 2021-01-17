İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polisin ‘dur' ihtarına uymayan araç, kovalamaca sonucu yakalandı

Kayseri’de polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan hafif ticari araç, kovalamaca sonucu yakalandı.

Kayseri'de polis ekiplerinin ‘dur' ihtarına uymayan hafif ticari araç, kovalamaca sonucu yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, polis ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen 51 KV 646 plakalı hafif ticari araç kaçmaya başladı. Yaklaşık 30 dakika süren kovalamacanın ardından araç içerisinde bulunan 4 şüpheli, aracı Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde bulunan Onur Sokak'ta bırakarak yaya olarak kaçtı.


Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda araç içerisinde bulunan Yusuf K. ve Osman Y. yakalanırken, isimleri öğrenilemeyen 2 şüphelinin de bulunması için polis ekiplerinin arama çalışmaları devam ediyor.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.