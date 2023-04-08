Polisin operasyonunda lavabodan, taşın altından uyuşturucu çıktı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 4 gün içerisinde yapılan çalışmalarda 36 kişi hakkında işlem yapılırken, lavaboda, araçta, taşın altında uyuşturucu bulunması kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3-7 Nisan tarihleri arasında il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalar yürüttü. Çalışmalarda 'uyuşturucu madde ticareti yapmak', 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçlarından 36 kişi yakalandı. Koçbaşı ile kapıları kırılarak girilen evlerde yapılan yapılan aramalarda ise lavaboya, araca ve taşına altına zulalanmış 493 gram çeşitli uyuşturucu maddeler, 926 adet uyuşturucu hap, 3 adet tabanca, 1 adet tüfek, 3 adet fişek, 4 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyon anı kameraya da yansıdı.

Gözaltına alınanlardan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, işlemleri tamamlanan 7 kişi ise sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.