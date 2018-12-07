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Polisten kaçan araç refüje çarpıp yan yattı: 1'i ağır 2 yaralı

Kayseri’de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan çalıntı araç, kaygan yolda refüje çarparak yan yattı.

Kayseri'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan çalıntı araç, kaygan yolda refüje çarparak yan yattı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde çalınan 38 T 0185 plakalı araçtaki kişiler, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Ş.Ö. (22) yönetimindeki araç, Osman Kavuncu Bulvarı Serbest Bölge mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak yan yattı. Kazada Ş.Ö. ağır yaralanırken, araçta bulunan T.Ç. (20) de yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Çalıntı araç, polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından olay yerinden kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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