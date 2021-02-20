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Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü ve 3 arkadaşı kovalamaca sonucu yakalandı

Kayseri’de polisin ‘dur’ ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü ve otomobildeki 3 arkadaşı, kovalamaca sonucu yakalandı.

Kayseri'de polisin ‘dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü ve otomobildeki 3 arkadaşı, kovalamaca sonucu yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Sivas Caddesi üzerinde uygulama yapan polis ekiplerinin ‘dur' ihtarına uymayan İmdat T.(26) idaresindeki 38 AAV 217 plakalı otomobil kaçmaya başladı. Yaklaşık yarım saat süren kovalamanın ardından, otomobil Hunat Mahallesi Kalpaklıoğlu Caddesi üzerinde yakalandı. Yakalanan otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan 3 arkadaşına sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan cezai işlem yapılırken, İmdat T.'ye ayrıca ehliyetsiz araç kullanmaktan da işlem yapıldı.

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