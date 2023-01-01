Polisten kaçmak için dolabın üzerinde bavulların arkasına saklandı

Kayseri'de 'hırsızlık' suçundan aranan şahıs, polisin evine yaptığı baskında yatak odasındaki elbise dolabının üzerinde bavulların arkasına saklanmış halde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin özellikle hırsızlık suçundan yakalama emri ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yeni yılın ilk gününde Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi'nde bir eve yapılan operasyonda, hakkında 'bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.C. yatak odasındaki elbise dolabının üstünde bavulların arkasında saklanırken yakalandı.

"Yerin rahat mı?"

Daha önce derin dondurucunun içerisinde, baza altında, havalandırma boşluğunda saklanan şüphelileri yakalayan Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahsı elbise dolabının üzerinde bulunca "Yerin rahat mı? Çıktığın yere bak" dedi. T.C., emniyetteki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.