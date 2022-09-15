İhlas Haber Ajansı

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Polisten 'kuş' grubu araçlara ve motosikletlere denetim

Kayseri’de polis ekipleri tarafından kuş grubu araçlar ve motosikletler üzerinde denetim yapıldı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından kuş grubu araçlar ve motosikletler üzerinde denetim yapıldı.



Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği, Motosikletli Timler Amirliği, Melikgazi, Kocasinan ve Talas Devriye Ekipler Amirliği ekiplerinin katılımıyla oto hırsızlığı, motosiklet hırsızlığı suçları ile mücadele çerçevesinde çalıntı, trafikten çekme belgeli, hurda ayrılmış, plakasız, şüpheli gibi araçların bulunması, suça karışan şahıs yada şahısların yakalanması amacıyla denetim gerçekleştirildi.


Yapılan denetimlerde toplam 312 motosiklet, 98 araç ve 164 şahıs sorgulandı. Sorgulamalarda 18 araca toplam 39 bin 970 TL cezai işlem uygulandı.

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