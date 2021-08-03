Prim borcu olanlar dikkat!

Sosyal güvenlik prim borcu yapılandırması ile ilgili açıklamalarda bulunan Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hacı Ali Hasgül; "İlk taksit veya peşin ödemede yapılandırılan tutar 1 Kasım 2021 tarihine kadar ödenmezse yapılandırma maalesef bozulmaktadır" dedi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Hasgül; "7236 sayılı yasa ile Nisan 2021 ve öncesi sosyal güvenlik prim borcu, işsizlik prim borcu ve idari para cezası borçları yapılandırılmaktadır. İdari para cezalarının borç aslının yüzde 50'sinin silinmesi, prime ait gecikme zamlarında büyük indirimler yapılması, bu yapılandırma yasasının sunduğu avantajlardan bazılarıdır. Bu yasadan faydalanmak için önceki yapılandırmalarda olduğu gibi başvuruda bulunan vatandaşlarımızın başvurudan sonra ilk iki taksiti süresinde ödemesidir. İlk taksit veya peşin ödemede yapılandırılan tutar 1 Kasım 2021 tarihine kadar ödenmezse yapılandırma maalesef bozulmaktadır. Yine ilk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte, bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda da yapılandırma bozulacaktır. Bu şekilde yapılandırma bozulması durumunda kişinin borcu yapılandırma öncesi duruma gelecektir" dedi.

Genel Sağlık Sigortası Yapılandırması hakkında da bilgi veren Hasgül; “GSS borçları için başvuru şartı aranmaksızın yapılandırma işlemi otomatik olarak sistem tarafından yapılacaktır. Nisan 2021 ve öncesine ait Genel Sağlık Sigortası borçları yapılandırılacaktır. Bu yapılandırma ile bugüne kadar gelir testi yaptırmayan vatandaşlarımız 30 Kasım 2021'e kadar gelir testi için başvuru yapması durumunda, geliri asgari ücretin üçte birinin altında çıkan vatandaşlarımızın borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir. Genel Sağlık Sigortası borcu olan vatandaşlarımız ise 31 Aralık 2021 tarihine kadar ana borcun tamamını ödemesi halinde bu borca ilişkin gecikme cezası ve zammı silinecektir. Bu yüzden vatandaşlarımız yapılandırma ile gelen avantajları kaçırmamaları adına yasayla belirlenen sürelere dikkat etmeli" diyerek sözlerini tamamladı.