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Prizde unutulan elektrikli battaniye evi yaktı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir evde prizde unutulan elektrikli battaniyeden dolayı çıkan yangında binada oturan vatandaşlar mahsur kaldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir evde prizde unutulan elektrikli battaniyeden dolayı çıkan yangında binada oturan vatandaşlar mahsur kaldı. Çıkan dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çorakçılar Mahallesi Kasımpatı Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir evin 2'inci katından duman çıktığını gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye de yangına müdahale etti. Bu sırada evden çıkan yoğun dumandan dolayı binanın üst katında vatandaşlar mahsur kaldı. Balkona çıkarak yardım isteyen vatandaşları, polis ve itfaiye ekipleri kurtardı. Dumandan etkilenen 2 kişide hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangının, prizde unutulan elektrikli battaniyeden çıktığı öğrenildi.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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