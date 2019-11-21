Prof. Dr. Adnan Öztürk:”Türkiye'de öğrencilerine bu kadar imkan tanıyan başka fakülte yok”

Dr. Adnan Öztürk, ” Türkiye'de öğrencilerine bu kadar imkan tanıyan başka fakülte yok” dedi.

Düzenlenen törene Kayseri 2. Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Ercan Teke, Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay, Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Öztürk, öğretim üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Öğrencilerin sadece iyi birer hekim değil, aynı zamanda iyi birer insan olmaları gerektiğini söyleyen Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Öztürk, “Öncelikle Türkiye'nin en önemli diş hekimliği fakültelerinden olan Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini kazandığınız için sizleri ve ailenizi tebrik ediyorum. Çok şerefli ve kutsal bir mesleğe adım attınız ve benim bundan sonra sizlerden tek bir isteğim var, İnşallah fakültemizin, üniversitemizin ve Kayserimizin sizlere kazandırdıklarıyla çok güzel öğrenciler olacağınıza eminim ve şunu da iddialı olarak söylüyorum ki, Türkiye'de öğrencilerine bu kadar imkan sunan başka bir diş hekimliği fakültesi yoktur. Biz öğrencilerimizin sadece iyi bir diş hekimi olmasını sağlamıyoruz, ayrıca sosyalleşmesini de sağlamaya çalışıyoruz. İsteyen kayak, isteyen ata binme ve isteyen de diğer bütün sosyal aktiviteleri öğrenecek. Sizlerden tek ricamız iyi çalışıp iyi birer diş hekimi olmanız ama bu yetmez, bunun yanında nasıl ki İslamiyet iman, ibadet ve güzel ahlak olarak üçe ayrılıyorsa, sizlerde de sadece iman yetmez. Bunu fiili olarak hayata geçirmeniz lazım, güzel ibadetler yapmanız lazım. Bunlar da yetmez güzel ahlak olmazsa bunların hiçbiri tamamlanmış sayılmaz. Nasıl ki iyi bir insan olmak için bunlardan birisi yetmiyorsa, bizim de sizlerden isteğimiz sadece iyi bir diş hekimi olmanız değil, iyi bir evlat, iyi bir öğrenci ve iyi bir insan olmanızdır. Sizden bir ricam daha var, geçenlerde Ankara'da İbn-i Sina hastanesindeyken laf günümüze geldi ve daha önce gelen öğrencilerin ilk sordukları şeyin para ve nöbet olduğu konuşuldu. Sizlerden ricam paranızı kalbinize değil cebinize koyun ve para için değil, Allah rızası için çalışın iyi bir hekim olun. Bugün önlük törenini yaptığımız bu müstakbel meslektaşlarımızı 5 sene sonra mezuniyet töreninde görürüz İnşallah”dedi.

Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay, Erciyes Üniversitesi'nin Anadolu'nun tek araştırma üniversitesi olduğunu söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Erciyes Üniversitesi, belki de tercih dönemlerinizde bunu çok bilmiyordunuz ama Anadolu'nun tek araştırma üniversitesi. Yani biz araştırma odaklı bir üniversiteyiz ama eğitim öğretim kalitemize çok önem veriyoruz. Özellikle öğrencilerimizin iş yaşamına çok daha iyi bir şekilde hazırlanmaları için çok nitelikli öğretim üyeleri kapasitesine sahip bir üniversiteyiz. Üniversite bugün araştırma üniversitesiyse eğer öğretim üyelerimizin sayesinde. Burada çok değerli araştırmalar yapılıyor ama bu bizim bir yönümüz. Biz asıl öğrencilerimizi iş yaşamına çok daha nitelikli bir şekilde hazırlamak için daha çok uygulama ağırlıklı eğitime önem veriyoruz ve diş hekimliği fakültemizde bu eğitimin bir parçası. İnşallah bu önlük giyme töreninde bulunan öğrencilerimizin mezuniyetini de göreceğiz.”

Konuşmaların ardından protokol tarafından projelerle ödül alan akademisyenlere ve okulda dereceye giren öğrencilere plaket takdimi yapıldıktan sonra, önlük giyme töreni gerçekleşti.