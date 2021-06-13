Prof. Dr. Çalış, "Vatandaşlarımız Covid-19 aşısı için E-nabız üzerinden gönüllü olabilirler"

Dr. Mustafa Çalış, Covid-19'a karşı geliştirilen aşının Faz-13 çalışması için gönüllü olmak isteyenlerin E-nabız üzerinden gönüllü olabileceğini duyurdu.

Erciyes Üniversitesi REktörü Prof. Dr Mustafa Çalış, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Erciyes Üniversitemiz tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen ve TUSEB tarafından desteklenen yerli aşımıza Faz-3 için gönüllü olmak isteyen vatandaşlarımız E-nabız üzerinden gönüllü olabilirler" ifadesinde bulundu.