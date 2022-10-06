Prof. Dr. Emre Alkin: "Enerjiyi verimli kullanmak tek çare"

Dr. Emre Alkin, Anadolu Buluşmalarının Kayseri'de düzenlenen toplantısında, "Enerjiyi verimli kullanmak tek çare" dedi.

Dünya Gazetesi işbirliği ile Dalmaçyalı İleri Isı Yalıtım Sistemi sponsorluğunda VERİMDER tarafından düzenlenen Anadolu Buluşmaları Toplantısı, Kayseri'de gerçekleştirildi. Bir otelde düzenlenen toplantıya, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, VERİMDER Başkanı Çağdaş Korkmaz, Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ve davetliler katıldı.

"Enerjiyi verimli kullanmamız lazım"

Toplantının açılış konuşmasını yapan VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, "Bizim enerjiyi verimli kullanmamız lazım. Enerjiyi verimli kullanın derken, az kullanın da üşüyün ya da sıcakta pişin demek anlamına gelmiyor. Biz daha az enerji tüketerek aynı randımanı sağlamak amacındayız. Kıt kaynaklarla maksimum faydayı sağlamaya çalışan bir bilimin içerisinde geliyoruz. Demek ki kaynak bizde yok. Kaynağı ithal ediyoruz. Bu nedenle kaynak kıt demek, bizde olmayan her şey kıttır. Bizde bunu ekonomik şekilde kullanacağız, maksimum enerjiyi sağlamak için bu enerjiyi kullanacağız. Sanayi Bakanlığımızın kendi verilerine göre, binalarda tüketilen enerji sanayiden daha fazla. Yani sanayinin tükettiği enerjiden daha fazla binalarda enerji tüketiliyor. Maalesef Türkiye'de binalarımızın yüzde 80'i enerji verimliliğine uygun değil. Yani bizim bir seferberlik başlatmamız gerekiyor. Biz böyle bir yola çıktık. Veriler gösteriyor ki; AB'de de enerji tüketimi ile ilgili ciddi bir seferberlik baş göstermiş durumda. Kış gelecek Avrupalılar perişan olacaklar şeklinde yorumlar var. Ben daha yeni geldim şu anda öyle bir durum yok. Yani 1 buçuk 2 yıllık doğalgaz ihtiyaçlarını depolamışlar. Ancak tabi ki endişeliler. Sadece, ‘biz bu filmi daha önceden gördük' diyorlar. Liberalizm, kendi özünde kıt kaynaklarla maksimum faydayı felsefi bir şekilde özgürlüklere dayandıran bir yaklaşımdır. Toplum ve siyaset ne kadar özgürse bir o kadar rahat oluşuyor. Ancak şu anda mümkün değil. Amerika'dan Japonya'ya kadar her yerde çalışmış ve siyasi rejimden değişim geçiriyor. Bu şartlar altında bizde diyoruz ki serbest piyasa ekonomisinin şartlarıyla idarecileri eleştirmeye çalışıyoruz. Diplomatik ve siyasi olarak sıkışmış olan hükümetlere ‘serbest piyasayı neden uygulamıyorsunuz?' dediğimizde, onlarda ‘biz serbest değiliz ki' diyorlar. Mesela Avrupalılar doğalgaza bu kadar bağımlı olduklarını Rusya-Ukrayna savaşında net olarak anladıklarını söylüyorlar. Bağımlı olduğumuz için bağımsız politika üretemiyoruz. Dolayısıyla bizim önereceğimiz tek şey depolar dolana kadar Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesidir. Bu çatışmanın nihayetinde de bir sulh oluşması. Bu sulhla birlikte de bizim tekrardan enerjiye kavuşmamız. Bu kolay bir durum değil" ifadelerini kullandı.

Alkin, "Vatandaşa diyoruz ki eğer ki biz kendi konutumuzda enerjiyi verimli kullanırsak, Türkiye'nin dış politikasını bile iyi hale getirebiliriz. Neden çünkü daha az tüketeceksin ve bizde daha az mecbur kalacağız. Burası 25'inci ilimiz ve her ilde farklı bir cevapla karşılaşıyoruz. Örneğin Erzurum bu konudaki bilinciyle bizi çok şaşırttı. Ancak başka illere gittiğimizde duvar kalınlıkları 8 santimetre olması gerekirken, 3 santimetre ile yetinilmiş. Burada hem inşattı yapan müteahhide hem de imalatı satın alan vatandaşa bunun ne kadar önemli bir konu olduğunu ve kendisine ne kadar çok fayda vereceğini bilgilendirme yolu ile anlatmamız lazım. Dolayısıyla enerji bir ihtiyaç ancak bunu israf etmek bize fayda getirmeyen bir davranış olur" şeklinde konuştu.

"Yalıtım konusunda çalıştık"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "Biz bu yalıtım konusunda o kadar dil döktük o kadar konuyu gündeme taşıdık ama herkes ‘komşu bir yaptırsın komşuda bir görelim' dedi. Bırakın bunu doğalgaz ilk geldiğinde Kayserimizin meşhur Sivas Caddesi'nde ekonomik olarak, imkanları üst düzeyde olduğuna inandığımız dostlarımızı doğalgaza zor ikna ettik. ‘Önce şu komşular bir yaptırsın bir görelim' dediler. Şu anda Kayserimizde çok şükür bu manada hiçbir sıkıntı oluşmadı. Yalıtımda da aynı süreci yaşadık. Belediyeler olarak, ana caddelerdeki binalarımızın hem görüntü kirliliği hem de ısı yalıtımı konusunda büyük bir kayıp oluşturduğuna inandığımız için cadde cadde, sokak sokak neredeyse bu süreci biz uyguladık” diye konuştu.

"Dünya, şuanda enerji krizinin eşiğindedir"

VERİMDER Başkanı Çağdaş Korkmaz ise "Ana amaçlarımız ülkemizde enerji verimliliği ve enerji tasarrufu alanında bilinçlendirme faaliyetleri yapmaktır. Özellikle önümüzdeki dönemde iklim krizi, çevrenin korunması ve enerjinin kullanımıyla ilgili konularda faaliyetler sürdürmek ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak bizim ana amaçlarımız içindedir. Kayseri'nin diğer 81 ilimizden farklı konumda olduğunu burada çok net bir şekilde görüyoruz. Enerji verimliliği bir bütün ve bir süreçtir. Belli bir dönem doğruları yapmış olmak bizi ileriye taşıyor ama koşullar ve süreçler değişiyor. Geçmişte önemli krizler yaşadık. Dünya, şuanda enerji krizinin eşiğindedir. Bu yönden den baktığımızda enerji verimliliği, tasarruf konuları çok daha ön plana çıkıyor. Ülkemizin toplam enerji faturasının üzerinden geçtik. 2022 yılında 100 milyar dolar gibi bir paradan bahsediyoruz. Ne yazık ki yüzde 70 dışarıya bağımlılığımız söz konusudur. Tüm bunları masaya yatırdığımızda binalar şuanda enerjiyi en fazla kullandığımız ve çevre kirliliği açısından da önemli bir paya sahip fosil yakıtlar tükettiğimiz için binaların enerji verimliliği haline gelmesi kritik bir noktadadır" dedi.

Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ da, "Türkiye daha üretmeye devam edecek. Bizim buna bütünlüklü bakmamız lazım. Sanayimizde de bu konulara el atarken mutlaka konut tarafında, sosyal hayatta da enerji verimliliğini ön plana çıkarabiliyor olmamız lazım. Çünkü bu bizim için aynen Avrupa gibi artık bir hayat memat meselesi. Ben öyle görüyorum" şeklinde konuştu.