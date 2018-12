Prof. Dr. Hüseyin Per Memorial Kayseri Hastanesinde

Dr. Hüseyin Per, Memorial Kayseri Hastanesi Çocuk Nörolojisi Bölümü'nde yarı zamanlı olarak hasta kabulüne başladı.

Bilimsel çalışmalarıyla tanınıyor

Dr. Hüseyin Per, çocuklardaki beyin, omurilik, sinir ve kas hastalıkları ile yürümede ve konuşmada gecikme, gevşek (hipoton) bebekler (SMA), otistik sorunlar, okul çağındaki çocuklarda dikkat sorunları, ateşli hastalıklar, epilepsi nöbetleriyle serebralpalsi hastalarının teşhis ve tedavisinde hizmet sunacak. Ayrıca Dr. Hüseyin Per, çocuklardaki birçok nörolojik hastalığın genetik tanısında da başarılı çalışmalar yaptı.

İki dönem Tabip Odası başkanlığı

1987 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Dr. Hüseyin Per, 1995-2000 yılları arasında yine Erciyes Üniversitesi'nde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlık eğitimini tamamladı. 2004-2010 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çocuk nörolojisi uzmanlık eğitimi alan Hüseyin Per, 2010'da doçent, 2015'te profesör unvanını aldı. Kayseri Tabip Odası Başkanlığı'nı 2 dönemdir yapan Dr. Hüseyin Per'in, ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış 135'in üzerinde makalesi bulunuyor. Halen Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Çocuk Nöroloji Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapan Dr. Hüseyin Per, Memorial Kayseri Hastanesi Çocuk Nörolojisi Bölümü'nde yarı zamanlı olarak hizmet vermektedir.