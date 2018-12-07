Prof. Dr. Keçeci'den Uluslararası Kitap

Dr. Emin Faruk Keçeci'nin, Mekatronik alanında yazdığı, “Mechatronics Components: Roadmap to Design” (Mekatronik Komponentler: Tasarım Yol Haritası) adlı kitap, uluslararası bir yayınevi olan Elsevier tarafından yayınlandı.

Akademisyenlerin daha fazla kitap yazması gerektiğini belirten Prof. Keçeci, bunun nedenini şöyle anlattı:

“Bir akademisyen olarak görevimiz öğrencilerimizi eğitmenin yanında araştırma yapmak ve bu araştırmalarımızın sonuçlarını yayınlayarak bilim camiasına katkıda bulunmaktır. Ayrıca öğretim üyesinin kendi ismini MIT, Princeton ve Stanford gibi üniversite kütüphanelerinde olduğunu görmesi, pek takdir edilmediğimiz akademik dünyada, kişisel tatmini sağlamaktadır.”

Prof. Keçeci, kitap yazmanın makale yazmaktan farkını ise şöyle açıkladı:

“Kitap yazmanın makale yazmaktan farkına bakarsak, makale yazarken konu daha kısıtlı olarak incelenmektedir, kitap yazma sırasında bu özgün konu (10-12 bölüm içinde) her açıdan değerlendirilmekte ve bir referans kaynak oluşturmaktadır. Özellikle öğrenciler ve genç araştırmacılar için farklı kaynaklarda yer alan bilgilerin detaylı bir şekilde tek kaynakta toplanması sağlamaktadır.”

Kitapları, MIT ve Stanford gibi dünyadaki en iyi üniversiteler tarafından satın alınan Keçeci, önceki kitapları hakkında da şu bilgileri verdi:

“Benim kitap bölümü yazmaya başlamam Bomba İmha Robotu başlıklı TÜBİTAK projemin sonuçlarını IGI Global tarafından basılan bir kitapta yayınlamam ile başladı. Elektronik ile ilgili yazdığım ilk kitabım ise Elektrik Mühendisleri Odası tarafından 2009'da yayınlandı ve en çok satanlar listesine girdi. Daha sonrasında ise toplam 6 kitap bölümü ve 5 kitap yazdım. Dünyanın en büyük Makina Mühendisleri topluluğu ASME tarafından yayınlanan 2 kitabım MIT ve Stanford gibi Dünya'daki en iyi üniversiteler tarafından satın alındılar. 2018 yılında Elsevier tarafından yayınlanan kitabım daha basılmadan 20 farklı üniversite tarafından satın alındı. İkinci sınıf öğrencilerim ile yazdığım 3 boyutlu İmalat ile ilgili 2 kitap bölümü IGI Global tarafından yayınlanacak olan kitaba kabul edildi.”