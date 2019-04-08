Prof. Dr. Mehmet Akif Özdemir: “Hayat kalitemize dikkat edersek, kanserlerin 3'te 1'i oluşmayacak”

Dr. Mehmet Akif Özdemir, “Hayat kalitemize dikkat edersek, kanserlerin 3'te 1'i oluşmayacak” dedi.

Dr. Mehmet Akif Özdemir ve beraberindeki heyet, Ulusal Kanser Haftası dolayısıyla Erciyes Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nde tedavileri devam eden hastalara moral ziyaretinde bulundu. ,

Hastalara çeşitli hediyeler veren Özdemir, “Bu hafta Ulusal Kanser Haftasıdır. Bu haftanın amacı kanser ve kanserden kaçınma konusunda kanserin erken tanısı ve tedavisiyle ilgili insanlarımızı bilgilendirmek, onların hayat tarzındaki değişikliklerin olabilecek kanserlerden kaçınılabileceğini ifade etmek için bu hafta kanser haftası olarak kutlanıyor. Bugün bizde bu nedenle Erciyes Üniversitesi Onkoloji Hastanesindeki hastalarımızı ziyarete geldik. Kanser dünyadaki ölüm sebepleri arasında kalp hastalıklarıyla yarışmaktadır. Giderek onu da geçeceği bekleniyor. İnsanlardan beklenen ömür uzadıkça kanser oluşma ihtimalide artmaktadır. Bu hayat tarzıyla da ilgilidir. İnsanlar ne kadar tabi beslenmezse, formda bir vücut sahibi olmazsa ve kanserojenlerle çok muhatap oldukları takdirde giderek artacak. Bu tarz şeylerden kaçınıldığı zaman, kanser olmamak için gayret edersek kanserlerin 3'te 1'i oluşmayacak. Dünyada her yıl 15 milyon kişi kansere yakalanıyor. Bunların 7-8 milyonu da kanserden kaybediliyor. Ülkemizde de her yıl 175 bin civarında kanser vakası oluyor. 90 bin kişinin de kanser veya kansere bağlı diğer hastalıkların ölüm sebebi olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.