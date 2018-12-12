Prof. Dr. Mehmet Akif Somdaş, Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde göreve başladı

Dr. Mehmet Akif Somdaş, Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ekibine katılan Prof. Dr. Mehmet Akif Somdaş, 2000 yılında Kulak Burun Boğaz Uzmanı olarak göreve başladı. Prof. Dr. Mehmet Akif Somdaş, işitme kaybı, konuşma bozukluğu tanı ve tedavisindeki önemli çalışmaları ve odyoloji, biyonik kulak, burun estetiği, septoplasti alanındaki uygulamaları ile tanınıyor.

1969 Kayseri doğumlu Prof. Dr. Mehmet Akif Somdaş, 1994 yılında Hacettep Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra 1995-2000 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanlık eğitimini tamamladı. 2009 yılında Doçentlik, 2010 yılında Şeflik, 2015 yılında Profesörlük unvanını alan Prof. Dr. Mehmet Akif Somdaş 'ın birçok bilimsel çalışması bulunuyor.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Kulak Burun Boğaz ekibine yarı zamanlı katılmasıyla ilgili "Acıbadem'de hizmet vermekten mutluluk duyuyorum" açıklamasında bulundu.