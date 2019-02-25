Saadet Partisi İl Kadın Kolları tarafından "Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı Anma ve Anlama" programı düzenlendi.

Saadet Partisi İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Kara, “İslam Birliği'nin kurulması için liderimiz Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı iyi anlamamız ve anlatmamız gerekmekte” dedi.

Haftasonu İl Başkanlığı Toplantı salonunda düzenlenen programa ilginin büyük olduğuna dikkat çeken Fatma Kara, “Milli Görüşün ve adil düzenin tesisi için ömrünü vakfetmiş olan değerli hocamızı anmak ve anlamak için bu programı düzenledik. Merhum Liderimiz Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı anlamaya çok ihtiyacımız var. Onun ideallerini, onun hedeflerini anlamak ve onları hayat geçirmek için onu iyi tanımak zorundayız. Bu sebeple her yıl Saadet Partisi Tanıtma Başkanlığımızın yürüttüğü çalışmalar neticesinde Erbakan Haftası etkinlikleri düzenlenmekte. İnşallah bu hafta kapsamında Türkiye'de il ve ilçe merkezlerinde 300'ü aşkın noktada önemli anma etkinlikleri yapılacak. Bu vesileyle Merhum Liderimiz Erbakan, sadece Türkiye'de değil yurt dışında da daha önceki yıllarda olduğu gibi anılacak. Bu bağlamda yerel seçimlere sayılı günler kala, merhum liderimiz Erbakan Hocamızın siyasi nezaketini, dürüstlüğünü, çalışkanlığını ve güzel ahlakını yâd etmemiz gerekliliğine inandığımız için, bu erdemleri ve hasletleri topluma ve siyaset kurumuna tekrar hatırlatmak için bu yılki Erbakan Haftası temamızı ‘Nezaket ve Dürüstlük' olarak belirledik” diye konuştu.