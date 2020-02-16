İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Prof. Dr. Nurullah Genç'in 'Başarı Bedel İster' Konferansına büyük ilgi gösterildi

Yeşilhisar Belediyesi tarafından düzenlenen ve Prof.

Dr. Nurullah Genç'in konuşmacı olarak katıldığı 'Başarı Bedel İster' konulu konferansa büyük ilgi gösterildi.


Belediyenin Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen konferansa İlçe Kaymakamı Fatih Bayram, Belediye Başkanı Halit Taşyapan, ilçe protokolü ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Prof. Dr. Nurullah Genç, katılımcılara kendi yaşantısından örnekler verdiği 'Başarı Bedel İster' konferansında, "Başarının 4 temel unsuru var. Bir, yeteneklerinizi tahlil edin. İki bilgilenmeniz lazım, okumanız lazım. O yetenek alanı ile ilgili bilgilenmeniz lazım. Üç, tecrübe, yetişmiş insanlardan hayatın çemberinden geçmiş insanlardan bilgiyi nasıl uygulayacağınıza dair destekler alacaksınız. Dördüncüsü, motivasyon ve istek" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.