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Proje tanıtımına ve birlikte yatırım programına sanat molası

Yerel televizyon kanalında yayınlanan “Siyaset Meydanı” programına iştirak eden Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr.

Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Adayı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkan Adayı Ahmet Çolakbayraktar ile Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Yalçın projelerini anlattılar ve izleyicilerden gelen soruları cevapladılar.


4 Belediye Başkan Adayının iştirak ettiği programının en hararetli ve yoğun bölümünde Müzik Öğretmeni Tuncer Akarsu, Kayseri Türküleri ile iştirak ederek, başkanlar ile birlikte adeta siyasete sanat molası verdi.


Başkanların türkülerin sözlerine iştirak ettikleri programda yine sanatın etkin gücü, birleştirici ve yöresel değerleri ile birlikteliğin adeta gücü olduğunu bir kez daha kanıtlandığını belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yöresel kültür, sanat ve sanatçılar için çok özel projeler hazırladıklarını ve bu projeleri tek tek uygulayacaklarını söyledi.

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